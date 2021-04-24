"Давайте говорить о 65 очках, которые мы получили, а не о 6 утраченных. Матчи против Ювентуса и Ромы были замечательными, хотя мы выиграли только один из них. Теперь нам нужно занять второе место, и оно в наших руках.

Малиновский снова заинтересовал Интер – на украинца установили большой ценник

Я говорю о втором месте, потому что это математически возможно. Если бы вы спросили меня в начале сезона, я бы сказал другое. Еще две или три недели назад я бы просто говорил о еврокубках. Но если это возможно, почему бы нам не попробовать? Команда в хорошей форме, в этом я не сомневаюсь", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что сейчас Аталанта занимает третье место, отставая от Милана всего на один пункт.

"Ruslan is on fire": Малиновский голами в ворота топов покоряет итальянские СМИ, "бледный дублер" – лучший в Аталанте