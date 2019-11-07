Гасперини будет рад и месту Аталанты в Лиге Европы – тренер Малиновского аргументировал свои скромные амбиции

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил перспективы своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов после ничьей с Манчестер Сити (1:1) в четвертом туре.

"Во втором тайме мы сыграли лучше Манчестер Сити. В конце концов, у нас были все условия для победы: мы были в большинстве и полевой игрок на воротах соперника.

Аталанта – Манчестер Сити – 1:1 – видео голов и обзор матча

Иногда получается, что нам нужен тревожный звоночек для пробуждения. В этом матче им стал незабитый пенальти. Мы могли бы выиграть здесь, и матч с Шахтером. Если удастся продолжать в том же ключе, то мы сможем побеждать на таком уровне.

У нас все еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но я был бы рад и месту в Лиге Европы. Тогда мы продолжим получать европейский опыт и сможем расти", – приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

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Ничья существенно не изменила положение команд в таблице группы С: Манчестер Сити – лидер с 10 очками, Аталанта остается на последней строчке с одним пунктом в активе, у Шахтера и Динамо З – по 5.