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Гасперини: Аталанта не может позволить себе думать о титуле

12:12 - Читати українською
Гасперини: Аталанта не может позволить себе думать о титуле
Джан Пьеро Гасперини / Tuttosport

Руслан Малиновский и Ко выдали замечательную серию и неожиданно ворвались в список претендентов на скудетто. Правда, Джан Пьеро Гасперини считает, что Аталанта не замахнется на чемпионство.

75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль
 
75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль

"Мы не можем позволить себе думать о титуле. Скудетто в руках Ювентуса. Несмотря на поражение от Милана, они все равно показали, что остаются сильнейшей командой Италии. Мы бросаем вызов только самим себе. Наша цель: выйти в Лигу чемпионов и побить свой рекорд по очкам. А потом посмотрим, что из этого получится.

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Сампдория – сильная команда. Однако мы играли интенсивно и доказали, что у нас много козырей, чтобы вырвать победу. Наша сила в опыте, который мы постепенно приобретаем. Аталанта фактически сохранила тот же состав, что и в прошлом сезоне. Мы только усилились приобретениями Руслана Малиновского и Муриеля.

Следующий матч против Ювентуса. Я рассматриваю его как тест перед Лигой чемпионов, это противостояние поможет нам подготовиться к Европе. Именно так я позиционирую эту игру", – цитирует Джан Пьеро Гасперини Football Italia после победы над Сампдорией.

Аталанта выиграла у Сампдории, набрала 66 очков и вышла на третье место чемпионата Италии. У команды Малиновского 9-матчевая победная серия в Серии А. От лидера первенства Ювентуса – 9 пунктов.

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Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Сампдория Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
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