Гасперини: Аталанта не может позволить себе думать о титуле

Руслан Малиновский и Ко выдали замечательную серию и неожиданно ворвались в список претендентов на скудетто. Правда, Джан Пьеро Гасперини считает, что Аталанта не замахнется на чемпионство.

"Мы не можем позволить себе думать о титуле. Скудетто в руках Ювентуса. Несмотря на поражение от Милана, они все равно показали, что остаются сильнейшей командой Италии. Мы бросаем вызов только самим себе. Наша цель: выйти в Лигу чемпионов и побить свой рекорд по очкам. А потом посмотрим, что из этого получится.

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Сампдория – сильная команда. Однако мы играли интенсивно и доказали, что у нас много козырей, чтобы вырвать победу. Наша сила в опыте, который мы постепенно приобретаем. Аталанта фактически сохранила тот же состав, что и в прошлом сезоне. Мы только усилились приобретениями Руслана Малиновского и Муриеля.

Следующий матч против Ювентуса. Я рассматриваю его как тест перед Лигой чемпионов, это противостояние поможет нам подготовиться к Европе. Именно так я позиционирую эту игру", – цитирует Джан Пьеро Гасперини Football Italia после победы над Сампдорией.

Аталанта выиграла у Сампдории, набрала 66 очков и вышла на третье место чемпионата Италии. У команды Малиновского 9-матчевая победная серия в Серии А. От лидера первенства Ювентуса – 9 пунктов.

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