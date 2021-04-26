"К счастью, в Англии передумали, иначе мы бы рисковали тем, что продолжать играть здесь потеряло бы всякий смысл. Было бы неправильно спасти только 12 клубов.

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Футбол любят во всем мире, потому что каждый может играть и побеждать. Я понимаю, что миллионы людей болеют за эти 12 клубов, но если кто-то перекроет кислород, никто не спасет Аталанту. Никто не придет нас спасать, мы – мелочь.

В понедельник я был уверен, что все кончено. Сезон закончен, зачем нам играть? Зачем стремиться попасть в Лигу чемпионов, где мы мечтаем играть с Реалом, Ливерпулем и ПСЖ?", – цитирует Гасперини football-italia.

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