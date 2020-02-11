Гаскойн рассекретил свой метод борьбы с алкоголизмом

Скандальный экс-хавбек Тоттенхэма Пол Гаскойн рассказал, что завязал с пьянством.

Пол согласился на сложную операцию, чтобы вылечиться от алкоголизма. В 2018 году в Австралии 52-летнему Гаскойну вживили специальные гранулы, которые блокируют употребления алкоголя, сообщает Mirror.

"Меня могло бы уже не быть", – Фердинанд признался, что имел серьезные проблемы с алкоголем после смерти жены

"Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше мне нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, то я сразу чувствую тошноту. Иногда я хочу напиться, но эта вещь в животе мне не позволит. Даже одного стакана может оказаться слишком много.

У меня бывали длительные периоды, когда я не пил, но, будучи алкоголиком, иногда хочется расслабиться. Я признаю плохие поступки, которые совершил", – сказал Гаскойн.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі