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Гаскойн рассекретил свой метод борьбы с алкоголизмом

06:00 141 Читати українською
Гаскойн рассекретил свой метод борьбы с алкоголизмом
Пол Гаскойн / Фото Chronicle Live

Скандальный экс-хавбек Тоттенхэма Пол Гаскойн рассказал, что завязал с пьянством.

Пол согласился на сложную операцию, чтобы вылечиться от алкоголизма. В 2018 году в Австралии 52-летнему Гаскойну вживили специальные гранулы, которые блокируют употребления алкоголя, сообщает Mirror.

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"Я могу выпить немного пива или бокал вина, но больше мне нельзя. Стоит мне прикоснуться к алкоголю или наркотикам, то я сразу чувствую тошноту. Иногда я хочу напиться, но эта вещь в животе мне не позволит. Даже одного стакана может оказаться слишком много.

У меня бывали длительные периоды, когда я не пил, но, будучи алкоголиком, иногда хочется расслабиться. Я признаю плохие поступки, которые совершил", – сказал Гаскойн.

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