Гаскойн признан невиновным в деле о сексуальных домогательствах

С бывшего игрока сборной Англии Пола Гаскойна сняли все обвинения в сексуальных домогательствах.

Пол Гаскойн полностью оправдан после обвинений в сексуальных домогательствах в поезде, сообщает SkySports.

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Отмечается, что Гаскойн опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах и заявил, что поцеловал женщину в поезде из Йорка в Ньюкасл в августе 2018 года, чтобы повысить ее уверенность после того, как ее кто-то назвал толстой.

Напомним, Гаскойн длительное время лечился от алкозависимости. В своей карьере он провел 57 матчей за сборную Англии, в составе которой стал бронзовым призером Евро-1996.

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