toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Гаскойн, который обвиняется в сексуальных домогательствах, вскоре предстанет перед судом

16:00 30 Читати українською
Гаскойн, который обвиняется в сексуальных домогательствах, вскоре предстанет перед судом
Пол Гаскойн / фото: BBC

Бывшая звезда Англии Пол Гаскойн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, 11 декабря узнает приговор суда.

11 декабря суд рассмотрит дело Пола Гаскойна, которого еще в августе обвинили в домогательствах к женщине в поезде, информирует The Telegraph.

Гаскойн завязал с алкоголем – его теперь не узнать

Инцидент произошел еще 20 августа. Тогда в поезде, который ехал по маршруту Йорк – Дархэм 51-летний экс-футболист приставал к одной из пассажирок. Полиция сняла Гаскойна с поезда и открыла производство.

Напомним, Гаскойн длительное время лечился от алкозависимости. В своей карьере он провел 57 матчей за сборную Англии, в составе которой стал бронзовым призером Евро-1996.

Теги
Пол Гаскойн Англия Англия Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
32
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук