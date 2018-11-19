Гаскойн, который обвиняется в сексуальных домогательствах, вскоре предстанет перед судом

Бывшая звезда Англии Пол Гаскойн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, 11 декабря узнает приговор суда.

11 декабря суд рассмотрит дело Пола Гаскойна, которого еще в августе обвинили в домогательствах к женщине в поезде, информирует The Telegraph.

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Инцидент произошел еще 20 августа. Тогда в поезде, который ехал по маршруту Йорк – Дархэм 51-летний экс-футболист приставал к одной из пассажирок. Полиция сняла Гаскойна с поезда и открыла производство.

Напомним, Гаскойн длительное время лечился от алкозависимости. В своей карьере он провел 57 матчей за сборную Англии, в составе которой стал бронзовым призером Евро-1996.