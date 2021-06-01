Второй новичок "блаугранас" Эрик Гарсия откровенно рассказал о трансфере в столицу Каталонии, своих целях и мотивации.

"Я возвращаюсь в клуб-победитель, мне нравится побеждать. Эта мечта осуществилась, потому что моей единственной мечтой было возвращение в Барсу. Надеюсь, наступит будущее, полное успеха. Здесь ты должен победить. Поэтому я очень рад вернуться домой.

Барселона объявила о переходе Гарсии – каталонцы установили впечатляющую клаусулу

Уход в Манчестер Сити в 2017-м? В то время здесь молодежи не доверяли так, как сегодня, и проект, который предложили мне в Манчестере, был очень привлекательным. Поэтому мы приняли предложение "горожан". Я очень доволен этим опытом, который привел меня туда, где я хочу быть", – цитирует Гарсию Mundo Deportivo.

К слову, Эрик является воспитанником "блаугранас", но в 2017-2021 годах выступал за Сити, где провел 35 поединков за основную команду. В Барселону 20-летний защитник вернулся на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2026-го.

Марадона ненавидел Агуэро, или Кто сопровождал кума Месси в Барселону – личная жизнь новой звезды каталонцев