Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор – команда украинца упустила победу на последних секундах

Украинский хавбек Денис Гармаш стал автором гола в матче 19 тура турецкой Суперлиги.

Чемпионат Турции, 19 тур

Сивасспор – Ризеспор – 1:1

Голы: Озтекин, 90+3 – Гармаш, 60

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Украинский хавбек не попал в стартовый состав Ризеспора на выездной матч против Сивасспора. Гармаш вышел на замену сразу после перерыва, а на 60 минуте открыл счет в матче: он получил передачу от Рика Болдрина и с острого угла поразил ближний угол ворот соперника. По итогам матча он получил самую высокую оценку в составе Ризеспора от портала SofaScore – 7,4 балла.

Николай Морозюк провел на поле весь матч. Украинский защитник получил самую низкую оценку в своей команде – 6,3 балла. Форвард Андрей Борячук не попал в заявку на матч.

Отметим, что Ризеспор потерял преимущество на последних секундах поединка – Сивасспор спасся благодаря голу Озтекина.

После этого матча Ризеспор занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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