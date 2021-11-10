"Конечно, самые памятные матчи, в которых забиваешь мячи. Та же игра с Черногорией, также памятный для меня матч с Англией на Уэмбли, когда Евгений Коноплянка забил супергол.

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Для меня та игра была знаковой еще и потому, что я играл против Стивена Джеррарда, которого всегда уважал как игрока. Мы классно играли тогда с англичанами, жаль, что не выиграли. Для меня это была реализация мечты. Джеррард играл за Ливерпуль, за который я болел с детства, и никак не мог выиграть чемпионство Англии. Так и не выиграл, кстати.

До сих пор помню, когда Стиви Джи поскользнулся, Демба Ба забил, и Ливерпуль не стал чемпионом. Обидно было за него", – цитирует Гармаша сайт УАФ.

Напомним, Денис получил первый вызов в национальную команду впервые с 2017 года. В ноябре Украину ожидает спарринг с Болгарией (11 ноября) и матч против Боснии (16 ноября) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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