"Я до сих пор не разобрался, что это было. Уж и не разбираюсь, потому что прошло два или три года. Некоторые СМИ сразу писали, что это за долги, за ставки, но это не то. Будь я должен денег, я бы сразу признался и взял бы у кого-то одолжить.

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У того же Игоря Михайловича (Суркиса – прим.) попросил бы дать мне зарплату вперед. Это не то, что пишут. Кто это был, честно, не нашли, но мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации. Он сказал мне: "Не волнуйся, их нашли, но я тебе не скажу, кто это".

Первые два месяца было страшно. Но я был уверен, что никаких долгов у меня не было, поэтому сказал семье вести себя спокойно и не переживать. Если бы я был виноват, тогда можно было бы волноваться. А так у меня даже не было врагов, так что я неделю переживал, а потом все стало нормально", – поделился Гармаш в интервью BurBuzz.

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