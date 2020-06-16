toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Гармаш возвращается в Динамо – турки не будут продлевать аренду

16:18 107 Читати українською
Гармаш возвращается в Динамо – турки не будут продлевать аренду
Денис Гармаш / ФК Ризеспор

Полузащитник Ризеспор Денис Гармаш, права на которого принадлежат Динамо, не сумел поразить боссов турецкого клуба.

Ризеспор отказался продолжать арендное соглашение Дениса Гармаша, сообщает телеграмм канал Динамо Киев Inside.

Морозюк заинтересовал Фенербахче – туда сватают Реброва

Таким образом, украинский полузащитник уже в июле вернется в киевский клуб. Добавим, что в составе Ризеспора выступают еще два украинца – Андрей Борячук и Николай Морозюк.

Напомним, Гармаш присоединился к Ризеспору на правах аренды, где провел 8 матчей и отметился двумя забитыми голами.

Після Суперкубка я розумів, що грати більше не буду": Артур Рудько – про Хацкевича, Шовковського і життя без Динамо

blog_ava
"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітра
13:15
417
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
37
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук