Гармаш возвращается в Динамо – турки не будут продлевать аренду

Овертайм — 17:00 22
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Без Михайличенко, но с Лобановским и другими легендами Динамо: Джулай – о ЧМ-1990
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15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з ЛеоИспания — 16:00 276
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"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місіюАнглия — 15:00 659
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"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітраИнтервью — 13:15 417
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Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили УкраїнуУкраина — 09:00 432