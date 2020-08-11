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Гармаш вернулся в Киев и в компании Вербича стал свидетелем фиаско Динамо

11 августа 23:49 - Читати українською
Гармаш вернулся в Киев и в компании Вербича стал свидетелем фиаско Динамо
Денис Гармаш / Фото ФК Динамо

Звездные гости были замечены на трибунах товарищеского матча между Динамо и Десной (1:2).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 2
2
Десна
18:00 11:08:2020
завершено
 

Полузащитник Динамо Денис Гармаш прилетел из Турции и посетил спарринг родного клуба.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча – первое поражение Луческу в Киеве

Фотографы поединка "бело-синих" и Десны (1:2) заметили среди зрителей встречи 30-летнего украинца в компании еще одного игрока киевлян Беньямина Вербича, который сейчас восстанавливается после операции.

Напомним, Денис зимой присоединился к Ризеспору на правах аренды и провел в чемпионате Турции 14 матчей, в которых отметился тремя голами. Рассчитывает ли на Гармаша новоиспеченный тренер киевлян Мирча Луческу, или хавбек вернется в аренду, – пока нет информации.

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