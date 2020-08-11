Гармаш вернулся в Киев и в компании Вербича стал свидетелем фиаско Динамо

Звездные гости были замечены на трибунах товарищеского матча между Динамо и Десной (1:2).

Полузащитник Динамо Денис Гармаш прилетел из Турции и посетил спарринг родного клуба.

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Фотографы поединка "бело-синих" и Десны (1:2) заметили среди зрителей встречи 30-летнего украинца в компании еще одного игрока киевлян Беньямина Вербича, который сейчас восстанавливается после операции.

Напомним, Денис зимой присоединился к Ризеспору на правах аренды и провел в чемпионате Турции 14 матчей, в которых отметился тремя голами. Рассчитывает ли на Гармаша новоиспеченный тренер киевлян Мирча Луческу, или хавбек вернется в аренду, – пока нет информации.

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