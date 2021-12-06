Болельщики Динамо выбрали игрока, который лучше всех выступал в течение последнего месяца осени.

Победу в голосовании одержал новоиспеченный форвард Денис Гармаш, сообщает официальный сайт клуба.

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Ветеран Динамо прервал доминацию Николая Шапаренко, забиравшего награду в сентябре и октябре. В этот раз 23-летний хавбек тоже претендовал на приз. Гармаш набрал 38% голосов, а Шапаренко занял второе место с 34%. В пятерку попали Цыганков, Витиньо и Буяльский.

Добавим, что в ноябре Гармаш провел 4 матча и отличился двумя голами, расстроив Черноморец и Баварию.

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