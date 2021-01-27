Полузащитник Динамо Денис Гармаш может покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно.

Гармаш близок к переходу в Анкарагюджю и уже провел переговоры, сообщает Nexus Sport в твиттере.

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Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих нескольких дней. Добавим, что Анкарагюджю занимает 19 место в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 10 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 2 гола и 1 ассист. Отметим, что вторую половину сезона 2019/20 Денис провел в турецком Ризеспоре.

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