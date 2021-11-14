"Тренер доверяет, ставит, я демонстрирую тот футбол, который могу, отдаюсь на 100% команде, 6 мячей забил, приношу пользу. Пока нормально. Ну, мы на сборах это еще тренировали.

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Хотя скорости у меня нет, но мышление… как правильно открыться, где оказаться, куда поставят – там и буду играть. Думаю, это временно. Главное приносить пользу команде, а там уж пусть Бес (Беседин – прим.) возвращается, будет уже свои голы забивать", – поделился Гармаш в интервью BurBuzz.

До слова, Денис у поточному сезоні відіграв у 19 матчах у складі Динамо, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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