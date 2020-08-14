Гармаш тренируется в общей группе Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу решил пересмотреть в действии хавбека Динамо Дениса Гармаша.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, который последние полгода провел в аренде в Ризеспоре, тренируется в общей группе "бело-синих", сообщает телеграмм-канал "Шах и Шах".

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Напомним, 3 августа закончилась аренда хавбека в турецком клубе. А недавно Гармаш был замечен на трибуне во время контрольного матча киевлян с Десной (1:2). Контракт полузащитника с киевским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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