toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Гармаш тренируется в общей группе Динамо

18:58 - Читати українською
Гармаш тренируется в общей группе Динамо
Денис Гармаш / ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу решил пересмотреть в действии хавбека Динамо Дениса Гармаша.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, который последние полгода провел в аренде в Ризеспоре, тренируется в общей группе "бело-синих", сообщает телеграмм-канал "Шах и Шах".

Цыганков рискует пропустить начало сезона

Напомним, 3 августа закончилась аренда хавбека в турецком клубе. А недавно Гармаш был замечен на трибуне во время контрольного матча киевлян с Десной (1:2). Контракт полузащитника с киевским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Динамо – Десна: Луческу впервые проиграл – шоу "шахтера" Мудрика и Цыганкова, спорный пенальти, 3 разочарования

blog_ava
Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів
00:23
6982
Теги
Денис Денис Гармаш Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
46
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?