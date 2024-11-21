Металлист 1925 в нынешнем сезоне заявил резервную команду на Вторую лиги. Осенняя часть чемпионата там уже завершена, а, чтобы заполнить паузу, большинство команд играют в Открытом кубке ПФЛ. Но даже там харьковчане не планируют использовать Дениса Гармаша, Игоря Курило или Максима Жичикова.

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"Да, они занимаются с Металлистом 1925-2. Однако мы делаем ставку на молодых футболистов, а эти игроки уже достигли многого в украинском футболе.

Других опытных футболистов также нет, будут только молодые игроки. Если из первой команды скажут, что кто-то должен за нас сыграть, то они, конечно, сыграют за Металлист 1925-2", – заявил главный тренер "дубля" харьковчан Сергей Карпенко в комментарии изданию УкраїнськийФутбол.

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