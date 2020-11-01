Гармаш также подхватил COVID-19 – СМИ сообщает о 13 больных в лагере Динамо
Тревожные новости поступают о ситуации в лазарете киевского клуба.
"К сожалению, теми, о ком пестрит интернет, список динамовцев, которые заболели "короной", не ограничивается. Есть еще Гармаш, ребята из медслужбы.
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Всего, если не ошибаюсь, 13 человек. Во-первых, всем легкой формы и скорейшего выздоровления. Во-вторых, не паниковать. Кадровая проблема вырисовывается только слева в обороне, но туда может и Де Пена опуститься, хотя, конечно, это не лучший вариант", – говорится в Telegram-канале Шах и Шах.
Напомним, ранее поступила информация о 5 инфицированных игроков Динамо, среди которых Шапаренко, Дуэлунд, Караваев, Цитаишвили и Белуцэ.
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