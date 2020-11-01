"К сожалению, теми, о ком пестрит интернет, список динамовцев, которые заболели "короной", не ограничивается. Есть еще Гармаш, ребята из медслужбы.

В Динамо новые случаи коронавируса – заболели еще 5 игроков и ассистент Луческу

Всего, если не ошибаюсь, 13 человек. Во-первых, всем легкой формы и скорейшего выздоровления. Во-вторых, не паниковать. Кадровая проблема вырисовывается только слева в обороне, но туда может и Де Пена опуститься, хотя, конечно, это не лучший вариант", – говорится в Telegram-канале Шах и Шах.

Напомним, ранее поступила информация о 5 инфицированных игроков Динамо, среди которых Шапаренко, Дуэлунд, Караваев, Цитаишвили и Белуцэ.

Днепр-1 – Динамо: Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед ЛЧ