Гармаш стал худшим в очередном провале Ризеспора – команда не может выиграть 8 матчей подряд и рискует вылететь

Ризеспор поражением от Гезтепе продолжил свою ужасную серию в чемпионате Турции.

Чемпионат Турции, 21 тур

Гезтепе – Ризеспор – 2:0

Голы: Эмир, 56, Наполеони, 61

Из украинского трио Ризеспора в основе вышел только Денис Гармаш. Морозюк отбывал дисквалификацию, а Борячук в который раз сидел на скамейке запасных. Первый тайм получился очень скучным, команды на двоих не смогли нанести хотя бы один удар в створ и закономерно разошлись нулями. Гармаш не слишком выделялся на фоне других игроков, скорее он был одним из худших на поле. Небольшое количество касаний к мячу, слабая эффективность борьбы и закономерные 6,1 от SofaScore – наименьший балл в команде, если не учитывать голкипера Аккана (у него вообще 5,9).

Вернидуб снова встретится с Милевским, Хачериди и Нойком – состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Беларуси

Тренер Ризеспор также был не в восторге от действий экс-динамовца и заменил его в перерыве. На игру команды это никак не повлияло, зато Гезтепе устроил двойной удар. Сначала Аккан пропустил банальный удар с дальнего расстояния от Эмира, а через пять минут Наполеони удвоил преимущество хозяев. Борячук появился на последние 15 минут поединка, но его партнеры уже смирились с поражением – 0:2.

Ризеспор добыл лишь два очка в последних 8 турах Суперлиги и остается в зоне вылета – 16 строчка турнирной таблицы.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА