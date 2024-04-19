"Носов на год старше меня. Ничего, нормальный, прикольный человек. Я с ним сколько, два раза пересекался на сборах – нормальный, позитивный, адекватный человек.

Скрипник сравнил Гармаша со "сбитыми летчиками" УПЛ: "Лучше не играть против такого человека"

Все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь – другое. Даже разговор другой, жанр весь этот. Короче, отличается возрастом, можно так сказать.

Как меня заманивали в Металлист 1925? Да сам себя заманил", – сказал Гармаш в программе "Трендец".

Напомним, 34-летний хавбек присоединился к харьковчанам в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне он в 6 матчах забил 1 гол.

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