Гармаш сравнил президентов Динамо и Металлиста 1925, указав на главное отличие Суркиса
Полузащитник харьковчан Денис Гармаш поделился впечатлениями относительно руководителя нынешнего клуба Владимира Носова.
"Носов на год старше меня. Ничего, нормальный, прикольный человек. Я с ним сколько, два раза пересекался на сборах – нормальный, позитивный, адекватный человек.
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Все по-другому. У Суркиса одно видение, здесь – другое. Даже разговор другой, жанр весь этот. Короче, отличается возрастом, можно так сказать.
Как меня заманивали в Металлист 1925? Да сам себя заманил", – сказал Гармаш в программе "Трендец".
Напомним, 34-летний хавбек присоединился к харьковчанам в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2025 года. В текущем сезоне он в 6 матчах забил 1 гол.
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