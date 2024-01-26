Полузащитник Денис Гармаш в ближайшее время должен присоединиться к харьковскому клубу.

Гармаш не только должен официально присоединиться к Металлисту 1925, но и может дебютировать в контрольной игре, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что экс-хавбек Динамо уже прошел медосмотр в Испании и должен подписать контракт с харьковским клубом на 1,5 года.

Напомним, недавно Гармаш досрочно расторг контракт с Осиеком после 4 месяцев пребывания в хорватском клубе, получив статус свободного агента. В текущем сезоне Гармаш выходил в составе хорватского клуба в 4 матчах, проведя на поле суммарно 167 минут. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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