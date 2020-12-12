"Не знаю, как они принимают эти решения. Если так приняли, значит так и есть. Сами виноваты, что пропустили второй гол и не смогли выиграть матч. Нужно было в первом тайме более агрессивно сыграть.

Динамо – Колос – 2:2 – видео голов и обзор скандального матча с двумя пенальти и удалениями

Я не видел, был ли пенальти за фол против Селезнева. Миколенко говорит, что зацепил его чуть-чуть. Посмотрели ВАР – вроде ударил его. Не знаю, как они принимают решения. Если ударил, значит пенальти.

Почему с Колосом постоянно пенальти, ВАР? Это хорошая команда, боевая. Даже когда товарищеские матчи играем с ними – тяжело", – сказал Гармаш в эфире программы Профутбол.

Динамо расписало скандальную ничью с Колосом – два удаления, шоу Луческу и фестиваль VAR