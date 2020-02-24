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Гармаш с Ризеспором едва не отобрал очки у лидера – Морозюк и Борячук на поле так и не вышли

22:24 16 Читати українською
Гармаш с Ризеспором едва не отобрал очки у лидера – Морозюк и Борячук на поле так и не вышли
Денис Гармаш / фото: ФК Ризеспор

Ризеспор на своем поле уступил Иснтанбул Башакшехиру в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24"

Чемпионат Турции, 23 тур

Ризеспор – Истанбул – 1:2

Голы: Умар, 60 – Вишча, 43 (п), Шкртел, 90

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Ризеспор с Денисом Гармашем, который вышел в стартовом составе, дал бой текущему лидеру чемпионата. Инстанбул сумел вырвать победу лишь на последней минуте поединка усилиями Мартина Шкртела, который незадолго до этого только вышел на замену.

Отметим, что решающий мяч Ризеспор пропустил уже без Гармаша – экс-динамовец покинул поле на 72-й минуте. Еще два украинца – Николай Морозюк и Андрей Борячук – просидели весь поединок на скамейке запасных.

Благодаря этой победе Истанбул набрал 46 очков и вернул себе первое место в турнирной таблице. Ризеспор расположился на 14 месте. Команда украинцев проиграла уже 3-й матч подряд.

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Теги
Турция Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир Андрей Борячук Андрей Борячук Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Николай Морозюк Николай Морозюк
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