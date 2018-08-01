Гармаш пытается отсудить миллион гривен у паркинга, на котором расстреляли его машину

Хавбек киевского Динамо Денис Гармаш требует возмещения от паркинга, где был расстрелян его автомобиль.

Денис Гармаш обратился в суд из-за расстреляного авто, сообщает ТСН.

По мнению футболиста, коммунальное предприятие "Житло-сервис", которое обслуживает паркинг, где было расстреляно его авто, не обеспечило охрану его машины и должно заплатить за ремонт транспортного средства 1 млн 326 тысяч гривен.

Зато в "Житло-сервисе" уверяют, что не брали на себя обязательств по охране авто, а по договору коммунальное предприятие должно только убирать паркинг и поддерживать его в хорошем состоянии.

Следующее заседание суда состоится 30 октября.

Напомним, в ночь на 5 декабря біл расстрелян автомобиль Дениса Гармаша. Ходили слухи, что таким образом игрок получил предупреждение за долги на тотализаторе.

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