Гармаш провел первую тренировку в составе Ризеспора

Украинский полузащитник Ризеспора Денис Гармаш готовится к дебюту в новой команде.

Игроки Ризеспора вместе с Гармашем провели тренировку в преддверии завтрашнего товарищеского матча против Акхисара, в котором Денис может дебютировать за турков.

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В нынешнем сезоне 29-летний украинец в составе Динамо сыграл в 20-ти матчах во всех турнирах, забив 1 гол и отдав результативную передачу.

Сейчас Ризеспор находится на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в своем активе 20 очков после 17-ти сыгранных туров.

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