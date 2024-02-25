"Эмоции положительные, потому что мы победили. Но лично мне не понравилась моя игра в первом тайме: было много брака, нереализованный выход один на один с голкипером. Во втором тайме я немного перестроился и мне удалось забить два мяча.

Гол Гармаша в видеообзоре матча Металлист 1925 – Динамо – 2:4

Как повлиял на игру быстрый гол? Он был ожидаемым, потому что это Гармаш, от Дениса можно ожидать чего угодно. Он забил красивый гол. Наверное, только он мог забить такой гол. Общались ли перед игрой? Общались. Он сказал, что будет нас сегодня немного "возить". Но мы сегодня победили. И эта победа является заслуженной", – поделился Ванат в комментарии пресс-службе Динамо.

Напомним, киевляне переиграли Металлист 1925 (4:2), а счет в игре уже на 5-й минуте открыл Денис Гармаш, поразив ворота бывшего клуба.

Динамо победило Металлист 1925 в первом официальном матче в 2024 году – Гармаш сделал шоу за тайм, Ванат оформил 2+1