Гармаш получил необычный для себя номер в Ризеспоре

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш определился с игровым номером.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш, который на правах аренды защищает цвета турецкого Ризеспора, получил в своей новой команде игровой номер, сообщает официальный клубный Твиттер.

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29-летний футболист будет выступать в футболке с цифрой 20. Интересно, что в украинской команде игрок всегда играл под номером 19.

Напомним, Гармаш уже успел дебютировать за свою новую команду в товарищеском матче против Акхисар Беледиеспора, проведя на поле 62 минуты.

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