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Гармаш платил немало, – Бурда рассказал о системе штрафов в Динамо

12:13 161 Читати українською
Гармаш платил немало, – Бурда рассказал о системе штрафов в Динамо
Денис Гармаш / фото из открытых источников

Защитник Динамо Никита Бурда объяснил, за какие действия на поле игроки "бело-синих" могут получить штраф.

– Система штрафов существует, и не только за красные, но и за необязательные желтые карточки. В зависимости от того, как получена карточка. Если игровой эпизод, штраф не взимается.

– Я представляю, сколько Гармаш отвалил.

– Это так. Платил он, и немало, – цитирует Бурду dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

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Напомним, Динамо до конца сезона отдало Дениса Гармаша в аренду турецкому Ризеспору. Несколько игроков столичной команды выразили надежду, что хавбек, известный своей склонностью к разговорам с арбитрами, вернется в киевскую команду.

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Динамо Киев Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда Денис Гармаш Денис Гармаш
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