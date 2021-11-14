"Я давно знаком с Александром Петраковым. Мы общаемся на протяжении всей моей карьеры. Он спросил меня, насколько я готов помочь сборной? Я сказал, что могу сыграть за национальную команду.

"Квартиру можно купить, и не одну": Гармаш рассказал о самом большом штрафе в карьере

Помню, я играл на турнире за луганское училище физической культуры в Никополе, там меня заметил Петраков и предложил играть в Киеве. Я не хотел переезжать, но Петраков вышел на мою маму и уговорил ее все-таки это сделать.

Он остался прежним. Этот тренер всегда полностью отдавался своей работе и подходил к ней с полной концентрацией. Человек он честный и порядочный", – сказал Гармаш в эфире программы BurBuzz.

"Україні позаздрить навіть Баварія, а рахунок мав бути 17:1": болгари приголомшені та пророкують нам чемпіонство