Гармаш официально перешел в Ризеспор

Турецкий Ризеспор подтвердил арендное соглашение с Динамо по полузащитнику Денису Гармашу.

Украинец будет выступать за Ризеспор до конца сезона 2019/20, информирует официальный сайт клуба.

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О финансовых подробностях сделки и возможном пункте выкупа новичка не сообщается. Таким образом, состав Ризеспора пополнился еще одним экс-игроком Динамо – с января 2019 цвета "черноморских ястребов" защищает Николай Морозюк. После 17 туров команда занимает 12-ю строчку турецкой Суперлиги.

В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе Динамо, на его счету один гол и две результативные передачи. Контракт хавбека с киевским грандом рассчитан до января 2022 года, его цена за Тransfermarkt – 3,5 млн евро.

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