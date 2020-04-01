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Гармаш оценил возможность возвращения в Динамо

10:12 159 Читати українською
Гармаш оценил возможность возвращения в Динамо
Денис Гармаш / ФК Динамо

Полузащитник Динамо, который на правах аренды защищает цвета Ризеспора, рассказал о ситуации в Турции, до которой также добрался коронавирус.

"Думаю, ситуация ничем не отличается от других стран. Как и все, сидим по домам на карантине. Надеемся, ситуация с пандемией как можно скорее пойдет на спад. Это сейчас гораздо важнее футбола. У нас дистанционные тренировки онлайн. Создали специальный сайт. Тренеры выходят на связь, рассказывают и показывают, какие упражнения надо делать дома. Карантин усиливается, но пока есть возможность через день выезжать потренироваться на поле.

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Были ли мысли вернуться в Украину? Может, и были. Но у нас контракты... Посмотрим, что будет дальше. Сейчас все мысли о том, чтобы этот опасный для человечества вирус отступил.

Мне нравится турецкий чемпионат. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Присутствие украинцев в Ризеспоре помогает – так легче, есть с кем общаться. Хочу ли остаться в Ризеспоре? У меня аренда до лета. Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды. Когда уезжал из Динамо, с Михайличенко не общался. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи", – рассказал Гармаш Zbirna.com.

Заметим, Гармаш перебрался в Ризеспор на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. В чемпионате Турции Денис успел сыграть 6 матчей, в которых забил 2 гола. Контракт 29-летнего полузащитника с Динамо действует до лета 2022-го.

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