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Гармаш назвал причину потасовки между игроками Шахтера и Динамо после матча

21:39 708 Читати українською
Гармаш назвал причину потасовки между игроками Шахтера и Динамо после матча
Гармаш и Цыганков против Тайсона / Шахтер

Хавбек Динамо Денис Гармаш прокомментировал поражение от Шахтера в 3 туре УПЛ.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

"Почему после матча произошла драка? Де Пена что-то не поделил с Тайсоном. Из-за этого все и произошло.

Динамо – Шахтер: игроки устроили драку после матча

Почему нам не удалось победить? Шахтер хорошо играл и держал мяч. Забей Вербич, была бы другая игра. А так пропустили второй мяч. У нас было три-четыре передачи вперед, но они были неточными. Нужно над этим работать.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

За счет чего нужно добиваться результата с Брюгге? Нужно больше прессинговать и выигрывать борьбу. Думаю, что забьем быстрый гол и достигнем результата.

О чем говорил Хацкевич в перерыве матча? Что нужно выполнять установку и использовать контратаки", – сказал Гармаш в эфире Football Hub.

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19:04
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