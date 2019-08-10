Гармаш назвал причину потасовки между игроками Шахтера и Динамо после матча

Хавбек Динамо Денис Гармаш прокомментировал поражение от Шахтера в 3 туре УПЛ.

"Почему после матча произошла драка? Де Пена что-то не поделил с Тайсоном. Из-за этого все и произошло.

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Почему нам не удалось победить? Шахтер хорошо играл и держал мяч. Забей Вербич, была бы другая игра. А так пропустили второй мяч. У нас было три-четыре передачи вперед, но они были неточными. Нужно над этим работать.

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За счет чего нужно добиваться результата с Брюгге? Нужно больше прессинговать и выигрывать борьбу. Думаю, что забьем быстрый гол и достигнем результата.

О чем говорил Хацкевич в перерыве матча? Что нужно выполнять установку и использовать контратаки", – сказал Гармаш в эфире Football Hub.

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