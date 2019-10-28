Гармаш назвал виновных в упущенной победе над Карпатами

Полузащитник Динамо Денис Гармаш поделился впечатлениями от неожиданной ничьей в матче 12-го тура УПЛ против Карпат (1:1).

"Расстроены все, что так получилось, но мы сами виноваты. Надо было забивать второй гол, чтобы не было концовки валидольной, как говорится.

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Поддержали ли Шабанова в раздевалке? Да все нормально. Он расстроился, но все нормально, мы его поддержим", – поделился Гармаш в комментарии ПроФутбола.

Напомним, Динамо упустило победу над Карпатами на последних минутах (1:1) из-за автогола Шабанова.

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