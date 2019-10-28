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Гармаш назвал виновных в упущенной победе над Карпатами

15:26 52 Читати українською
Гармаш назвал виновных в упущенной победе над Карпатами
Денис Гармаш / Футбол 24

Полузащитник Динамо Денис Гармаш поделился впечатлениями от неожиданной ничьей в матче 12-го тура УПЛ против Карпат (1:1).

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Расстроены все, что так получилось, но мы сами виноваты. Надо было забивать второй гол, чтобы не было концовки валидольной, как говорится.

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Поддержали ли Шабанова в раздевалке? Да все нормально. Он расстроился, но все нормально, мы его поддержим", – поделился Гармаш в комментарии ПроФутбола.

Напомним, Динамо упустило победу над Карпатами на последних минутах (1:1) из-за автогола Шабанова.

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