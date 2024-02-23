"Личные кондиции? Ну физически я готов очень хорошо. Правда, не играл я давно в официальных матчах. Но ничего, думаю, что через матчи я еще наберу свои кондиции. Как удалось сыграться с новыми партнерами? Все партнеры высокой квалификации. Сыграться еще до конца не удалось, потому что на сборах в каждом матче менялся состав. Однако, я считаю, что в дальнейшем мы это наладим.

"Если забью Динамо, то праздновать не буду": Гармаш рассказал, почему решил перейти в Металлист 1925

Относительно игры с Динамо, я жду этот матч, настроен только на победу. Изменения в Динамо после моего ухода? Я смотрел их товарищеские матчи, могу сказать, что ребята хорошо работают, Шовковский что-то изменил, но это ему отвечать за то, что сделано. Я думаю, что Динамо может занять первое место", – поделился Гармаш в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Добавим, что поединок Металлист 1925 – Динамо состоится в воскресенье, 25 февраля, начало в 15:30. Это будет первый матч для Гармаша против киевского клуба.

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