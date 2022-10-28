Гармаш, еще один украинец и обидчик Динамо попали в символическую команду тура Лиги Европы
Статистический портал Sofascore подготовил символическую команду, составленную из лучших игроков 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
В состав из лучших по версии Sofascore попали сразу игроки из поединка АЕК – Динамо: Денис Гармаш и Омри Альтман.
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Отметим, что место в команде нашлось этническому украинцу Эрику Святченко из Митьюлланда. Самые высокие оценки достались форварду Ренна Амину Гуири и Тедди Теуму – по 8,8 балла из максимальных 10-ти.
Добавим, что Гармаш оформил дубль в ворота АЭКа из Ларнаки (3:3), позволив Динамо набрать первые очки в группе Лиги Европы.
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