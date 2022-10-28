В состав из лучших по версии Sofascore попали сразу игроки из поединка АЕК – Динамо: Денис Гармаш и Омри Альтман.

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Отметим, что место в команде нашлось этническому украинцу Эрику Святченко из Митьюлланда. Самые высокие оценки достались форварду Ренна Амину Гуири и Тедди Теуму – по 8,8 балла из максимальных 10-ти.

Добавим, что Гармаш оформил дубль в ворота АЭКа из Ларнаки (3:3), позволив Динамо набрать первые очки в группе Лиги Европы.

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