"На первом месте для нас сегодня был результат. Иногда нужно проводить и такие игры. Сегодня нам нельзя было проигрывать, поэтому мы выбрали более оборонительную тактику. Я думаю, она сработала. Тренер выбрал тактику на игру, а мы ее выполнили.

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Лично я думал, что если мы забьем гол, то на 200 процентов пройдем дальше.

Газон был нормальный, поле замечательное. Думаю, большое количество падений было связано с большим количеством борьбы. Никто из соперников не хотел уступать, ведь на кону была путевка в Лигу Европы", – цитирует Гармаша официальный сайт Динамо.

Заметим, киевляне благодаря победе удержали третье место в группе и весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

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