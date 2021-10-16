"Это конец карьеры Супряги? Если говорить о карьере футболиста в средней команде – это только начало. Если говорить о футболисте в команде уровня Динамо и Шахтера – это конец. Мое мнение, что он рано попал в топовый клуб, ему надо еще работать и приобрести тот багаж, который предоставит ему уверенность.

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Думаю, что он немного скован. В СК Днепр-1 он был на своем уровне и у него иногда выходили неплохие игры. Несоответствие уровня сковывает футболиста, и при видимой исполнительности у него не получается. Часто бывает так, что за внешней старательностью мы не видим его внутреннюю неуверенность. Она ощущается в принятии решений, слишком медленно он принимает решение.

Он не предусматривает ситуации, не играет. Супряга выбирает решения очень просты, а футбол – это игра, в которой во главу угла ставится принятия решений. Всегда с 4-5 вариантов хороший, классный футболист выбирает лучший вариант, средний футболист выбирает через раз, а Супряга относится к средним футболистам как раз в контексте принятия решений. Даже сегодня, мяч отскочил от вратаря – пустые ворота, а он не был готов. И это нападающий.

Будет ли Супряга иметь шансы после возвращения Беседина, Рамиреса и Шкурина? Нет. Шкурин ему не конкурент, потому что они примерно одного уровня. Гармаш доказывает и деклассирует его. Гармаш, которого три года назад фактически списали", – отметил Федорчук в комментарии FanDay.

Напомним, Луческу заменил Супрягу в конце первого тайма поединка против Львова (4:1). Позже румын объяснил свое решение.

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