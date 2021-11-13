"Да, красных карточек за карьеру было пять. Большинство – за разговоры были. Только одна такая... Когда карточка заслужена – ничего не чувствую, а когда она не по делу – злоба берет. Несправедливость.

Гармаш признался, чем займется после завершения карьеры футболиста

Когда Вакс, на Донбасс Арене? Да, согласен. Там все было понятно. Это нужно было для них, чтобы меня удалили. Он мне говорил, что я за поле вышел и стал бежать по полю к врачу. Ну, а на самом деле я не покидал поле. Я сказал: "Ко мне врач подошел, я с того места встал и побежал за линию". А он мне: "Нет, ты покинул". А потом смотрит... Там же не было VAR.

Я говорю, что если судья явную ошибку совершил, пусть на полгода Первую или Вторую лигу судит. Но ведь нет наказания. Команда потеряла три очка или вничью сыграла, а для них нет наказаний... Надо определяться с этим. Я дисквалифицировал бы на полгода, на год. Пусть потом рассказывает дальше. Мне тогда отменили красную. А толку? Три очка забрали у команды – самое неприятное", – сказал Гармаш в программе "BurBuzz".

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