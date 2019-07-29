Гармаш – о победном голе в ворота Шахтера: Мне повезло

Полузащитник Динамо Денис Гармаш прокомментировал победу над Шахтером в Суперкубке Украины и рассказал о победном голе.

"Вся команда работала, старалась и добилась результата. У Шахтера было больше моментов, они больше владели мячом, но у нас была своя стратегия на игру. Забили больше, чем они.

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С тренером был разговор, что мы не имеем права проигрывать. Начало сезона, все немного уставшие. Играли на контратаках. Как я попал в тот угол и развернул защитника? Мне просто повезло", – цитирует Гармаша Dynamomania.com.

Напомним, Динамо минимально обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины – 2:1. Голами отметились Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

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