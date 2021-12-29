"Миколенко – рыбак. Есть такая профессия? Будет ловить рыбу и поставлять ее в супермаркеты. Во время отпуска поехал на зимнюю рыбалку. Бедная его девушка Вика, ей бы на песочке полежать и позагорать. Какая рыбалка? Гармаш мог бы стать директором психбольницы. Заведовал бы ими всеми, управлял. Это его, кажется. Еще мне кажется, что он депутат, он бы пошел главой Верховной Рады и всех бы там "построил". Мы ему еще придумаем слоган на выборы.

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Шапаренко будет модельером. Это я не критикую, не говорю, что правильно или неправильно, что нравится или не нравится. Он и Миколенко по-молодежному одеваются, стильно. Лично я больше люблю классику, что-то легкое или спортивное. А Шапаренко любит красиво выглядеть, прическа та же. Миколенко говорил, что я колхоз в плане одежды? Да он тоже еще тот колхозник.

Беседин был бы директором завода стройматериалов. Я просто сказал, потому что не знаю. Он просто такой мощный, крепкий. Бущан на Привоз поедет директором. Будет как эти на пляже: "Покупаем пахлаву и так далее". Денис Попов будет заведовать охранной фирмой", – сказал Караваев в интервью SportArenaTV.

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