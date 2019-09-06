Гари Невилл: Возглавить Валенсию было бредом

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл рассказал о периоде работы главным тренером в Валенсии.

"Я не был готов. Не просыпался каждое утро с мыслями футболе. У меня были другие мысли, я вел колонку в газете, у меня были другие дела в Манчестере...

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Это был бред. Я никогда не должен был соглашаться», – рассказал Невил испанскому изданию Marca.

Гарри Невилл проработал в Валенсии с декабря 2015 по март 2016 гг., где смог победить лишь в трех матчах Ла Лиги из шестнадцати.

Как игрок, Гарри Невилл защищал цвета МЮ в 1992-2011 годах.

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