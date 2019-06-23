Гари Невилл советует Сульшеру решиться на сложные решения в Манчестер Юнайтед

Экс-защитник английского Манчестер Юнайтед, а ныне – телеэксперт Гари Невилл поделился рекомендациями с главным тренером манкунианцев Уле Гуннаром Сульшером.

"Когда я начинал в первой команде, были игроки вроде Пола Инса и Роя Кина, поэтому один неудачный пас считался абсолютным преступлением. Сейчас в Манчестер Юнайтед нет таких опекунов. Совсем. Есть несколько хороших профессионалов, например Хуан Мата, Андер Эррера, пока он был в команде, и Скотт Мактоминай – хороший парень, который хочет играть в футбол. Но не думаю, что они имеют влияние в раздевалке, и это серьезная проблема.

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Я люблю Уле полностью. Но он должен избавиться от всех, кто по его мнению, не соответствует принципам Манчестер Юнайтед. Помню я посетил Маурисио Почеттино, когда он возглавил Тоттенхэм. У него была доска с двумя столбиками – теми, с кем он хочет работать, и теми, с кем не хотел бы. Посмотрите на Тоттенхэм сейчас. Он проработал отличную работу вместе с тем, кто поддерживал его кадровые изменения в первые 2-3 года.

Однако, он должен был принять несколько жестких решений, а клуб должен был потратить деньги, чтобы этот процесс прошел правильно. Именно так должен сделать Юнайтед", – цитирует Невилла Goal.

Отметим, что в данный момент МЮ ведет себя спокойно на трансферном рынке. Команду покинул только Эррера, а перебрался на Олд Траффорд бывший полузащитник Суонси Дэниэл Джеймс.