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Гвардиола согласился уменьшить зарплату в Манчестер Сити на период коронавируса

20:29 54 Читати українською
Гвардиола согласился уменьшить зарплату в Манчестер Сити на период коронавируса
Хосеп Гвардиола / Getty images

Игроки Манчестер Сити и главный тренер Пеп Гвардиола согласились на сокращение зарплат из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Это позволит минимизировать убытки клуба и обеспечить полную выплату зарплат персоналу, сообщает The Times.

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

По информации издания, такой же сценарий ожидает остальные клубы "семьи Сити" – в частности, Нью-Йорк Сити и Мельбурн Сити.

Также отмечается, что Гвардиола вел переговоры об уменьшении своей зарплаты, составляющей 20 млн евро за сезон, еще до того, как его мать умерла от коронавируса. Манчестер Сити и Пеп согласуют все формальности после возвращения специалиста, который полетел на похороны матери.

Гвардиоле сочувствует весь футбольный мир – Бавария и Барселона также оплакивают мать Пепа

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Теги
коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Англия
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