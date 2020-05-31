Гарай открыто воюет с Валенсией, обвинив клуб в травле

Защитник Валенсии Эсекиэль Гарай отреагировал на слухи о том, что он отказался продлевать контракт с клубом.

30 июня 2020-го заканчивается действующее соглашение между "летучими мышами" и 33-летним аргентинцем. Накануне появилась информация, что футболист отказался от продолжения сотрудничества, пытаясь выбить для себя лучшие финансовые условия. Гарай разместил в своем Инстаграме видео, где все подробно объяснил.

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"Жаль, что пришлось дойти до такого. Против меня проводится клеветническая кампания. Когда я говорю "кампания", я имею в виду людей из моего клуба, которые, очевидно, намерены дискредитировать меня как профессионала или, скорее, как человека. Вся полемика была вызвана, когда якобы выяснилось, что я отклонил предложение в 2,7 млн евро в год, но это совершенно не так. Намеки на то, что я не хочу оставаться в этом клубе, – это ложь.

1 февраля я получил травму. Мне сделали операцию на колене. Руководство клуба дало мне знать, что они собираются продлить контракт со мной. Но до сегодняшнего дня я не получил ни одного предложения. Я хочу и хотел остаться в этом клубе. Я был счастлив здесь и хотел бы продолжать быть таким, но очевидно, что это не зависит от меня. Хочу, чтобы правда была известна. Мне очень больно от того, как поступают со мной. Я хочу закончить, сказав, что в ложь легко поверить", – сказал Гарай.

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