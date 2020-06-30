Гарай официально покинул Валенсию – ветеран открыто критиковал боссов клуба

Аргентинский защитник Эсекиэль Гарай прекратил свое сотрудничество с Валенсию.

Валенсия и Гарай попрощались после завершения контракта, сообщил сам футболист в Instagarm.

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"Я бесконечно благодарен. Большое спасибо семье. Никогда не забуду моменты жизни и радости, проведенные здесь", – подписал аргентинец фотографии с яркими моментами в футболке "летучих мышей".

Ранее, 33-летний защитник не слишком приятно высказывался о руководстве клуба, которое, якобы, несмотря на обещание о продолжении сотрудничества не предлагало Гараю новый контракт. Эсекиэль защищал цвета Валенсии с 2016 года.

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