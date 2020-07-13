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Гарай может перебраться в Серию А

09:58 - Читати українською
Гарай может перебраться в Серию А
Эсекиэль Гарай / Reuters

Скандальный экс-защитник испанской Валенсии Эсекиэль Гарай новый сезон может начать в чемпионате Италии.

Ветеран заинтересовал миланский Интер и столичную Рому, утверждает Superdeporte.

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Гарай в данный момент является свободным агентом. В конце июня он покинул Валенсию еще до фактического завершения сезона из-за конфликта с руководством "летучих мышей". Кроме того, бывший центрбек сборной Аргентины не выходил на поле с февраля из-за тяжелой травмы колена.

В сезоне 2019/20 Эсекиэль Гарай сыграл 23 матча во всех турнирах. Ранее он защищал цвета питерского Зенита, Бенфики, мадридского Реала, сантандерского Расинга и Ньюэллс Олд Бойз.

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