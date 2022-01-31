"Мне не терпится приступить к делу, и я действительно с нетерпением жду того времени, когда начну играть за этот клуб.

Сикан официально перешел в Ганзу

Ганза – топ-клуб с отличными болельщиками, хорошей командой и, как я понял, с замечательными традициями. Для меня сейчас важно быстро познакомиться со всеми процессами и командой, чтобы я мог помочь добиться хороших результатов и успешно провести вторую часть сезона", – цитирует Сикана официальный сайт Ганзы.

Напомним, Даниил присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона. Ганза после 20-ти туров занимает в турнирной таблице Второй Бундеслиги 14-е место.

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