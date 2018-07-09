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Ганновер арендовал форварда Гамбурга, которым интересовалось Динамо

22:33 10 Читати українською
Ганновер арендовал форварда Гамбурга, которым интересовалось Динамо
Бобби Вуд следующий сезон проведет в Ганновере

Наступний сезон форвард Гамбурга Боббі Вуд зіграє у складі Ганновера.

Ганновер объявил об аренде форварда Гамбурга Бобби Вуда.

Арендное соглашение подписано сроком на год, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко прибыл в тренировочный лагерь Вест Хэма – переход максимально близок

Кроме этого, "девяносто шестые" имеют право выкупить контракт футболиста по окончании аренды.

Отметим, игроком интересовалось киевское Динамо, однако Вуд решил остаться в Германии.

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Ганновер Ганновер Гамбург Гамбург Германия Бобби Вуд Бобби Вуд
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