Атлетико на своем официальном сайте объявил о договоренности с Ганцко при условии прохождения им соответствующего медицинского обследования. Контракт будет подписан, как только врачи "кольчонерос" дадут зеленый свет. Как информирует Marca, Фейенорд получит 30 млн евро.

"Скандально и неслыханно": клуб Роналду унизил защитника титулованной команды

Ранее 27-летний игрок договорился о переходе в Аль-Наср Криштиану Роналду, а также уведомил об этом роттердамский клуб. После расторжения договора об аренде своей квартиры в Роттердаме Давид отправился в Австрию, где Аль-Наср проводит сборы. Защитник почувствовал, что его не ждут в расположении команды. Он прождал в соседнем отеле, пока саудовцы не сообщили ему, что клуб отменяет этот трансфер.

Ганцко был главной целью Атлетико прошлым летом, но мадридский клуб не смог договориться с Фейеноордом. Напомним, что словак противостоял Украине на Евро-2024 – именно против Словакии подопечные Сергея Реброва одержали единственную победу на турнире.